living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تسعونكَ: نعاهدك على الوفاء! - بقلم جومانا ناهض

18
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اخترقتَ التّسعين شهبًا
العمر سبقك وشاخ،
وجبينك يأبى أن ينحني
اخترقتَ التّسعين
ولا تزال قيمةً ومرجعًا ومناضلًا
والبعض ممّن مرّ في حياتك، وخان الأمانة، مثل سنواتك السّابقة غاب.

تفتتحُ التّسعين بالغار
ولا يزال فكرك يُخيفهم
وكلامك يُحجّمهم
وقراراتك تُرعبهم
ستصادقُ التّسعين وتصاحب بعدها المئة وأنت الأعظم:
إن حضرتَ تُثير جنونهم
وإن غبتَ تُثير حشريتهم
ينتقدون ما تقوله في العلن
ويتبنّونه في السّرّ.
للوفاء عنوان وللوطن بنيان.
تخجل أمام جبهتك القمم،
ويبهت نور الشّمس أمام ابتسامتك.
طفولة في القلب عظمة قادة كبار في الفكر.
مهما قدّمنا لكَ يا من أعطيت للعظمة "ال" تعريفها، عسانا كنّا على العهد والوعد. أملنا أنّنا كنّا على قدر آمالك فينا.
نعاهدك أن نبقى أوفياء لمسيرتك، أمينين على بعضنا، محبّين لوطننا.
حين نسمو بكِبرك لن نقبل أبدًا أن نطأ الأرض مكسورين.
وجودكَ على كلّ الوطن جاد
وقيمة مضافة للوطن
مسيرتكَ عظيمة لا تُعاد
قائد، بمحبّته الكلّ حضن
فخر للغار أن يرتاح على جبينكَ
القمم تنحني خجلة في حضوركَ
مسيرة النّضال كلّلناها بعنادكَ
يا أعظم من عايشناه في حياتنا
سنسير دومًا على خطاك وسنعمل بوعودك
يا من يشهد الفخر على عزّتك
أنتَ لنا كلّ الغلا والحلا والمجد إكليلكَ.

من ال ٩٠ إلى ال ٩٠، أخذت التّسعين عمرًا لكَ وتبقى ال ١٠٠٠ الّتي نرجو الله لو يمدّك بها. والألفين من سنتنا اليوم هي ألف كلمة شكرًا وألف كلمة نحبّكَ.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout