ما حقيقة تطبيق الفصل السابع على الأراضي اللبنانية؟!

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نفى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي في حديث إذاعي الكلام المتداول إعلاميا عن إمكان تطبيق الفصل السابع على الأراضي اللبنانية، وقال: "لم نتبلغ أي شيء رسمي في هذا الصدد من الولايات المتحدة الأميركية. التقيت اليوم السفيرة الأميركية ليزا جونسون وتحدثنا في كل المواضيع، ولم تطرح موضوع الفصل السابع أبدا".

أضاف: "تحدثنا عن الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان والتطورات في الجنوب، وأيضا عن المساعدات الأميركية الخاصة بالـ USAID التي توقفت عالميًا، لكن المساعدات العسكرية للجيش اللبناني لم تتوقف، بل ستزيد، إذ ستقدّم واشنطن رزمة مساعدات إضافية له".

وردا على سؤال عما إذا كانت السفيرة جونسون حددت موعدا نهائيا للانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، قال: "لم تعطِ أي مهلة وهذا الأمر يتطلب مزيدا من المباحثات".