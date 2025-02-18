أبو زيد: لبنان يلتزم حل المشكلة في حين ان اسرائيل هي دائماً المشكلة في وجه الحل

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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر اكس:

دمّر العدو الاسرائيلي وجرف وفجّر أثناء- ما سُمّي-وقف اطلاق النار نهاية تشرين الثاني الماضي، قرى وبلدات وذكريات وتضحيات ومارس اللصوصية واعمال السلب والنهب لأرزاق وجنى اعمار وبيوت شُيّدت بعرق الجبين وتعب السنين، فاقت ما قام به خلال ٦٠ يوماً من عدوانه البربري على لبنان.

كل المؤشرات كانت تدل على ان العدو لن ينسحب اليوم من كامل الأراضي اللبنانية تنفيذاً لوقف النار وتطبيقاً للقرار ١٧٠١ الذي التزمته الدولة اللبنانية واستهزأت به مجدداً اسرائيل.

ان احتقار دولة الكيان للقرارات الاممية يوضح الفرق بين لبنان وإسرائيل. فلبنان يلتزم حل المشكلة في حين ان اسرائيل هي دائماً المشكلة في وجه الحل.