الثلوج ستلامس الـ500 متر.. منخفض جوي قطبي يصل الأربعاء!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الطقس تدريجيا إلى غائم حيث تهطل الأمطار بشكل متفرق مساء مع رياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س شمال البلاد، وحدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدءا من صباح يوم غد الثلاثاء مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيا ابتداء من يوم الخميس بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية إسم " آدم" " Adam" ، مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة، تؤدي الى تدن ملحوظ بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الاسبوع فيتدنى معها مستوى تساقط الثلوج لتلامس ليل السبت الأحد ال 500 متر بخاصة شمال البلاد، ويستمر تأثيرها حتى منتصف الاسبوع المقبل.

تحذير من تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية التي تعلو عن 1500 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت، وبين 8 و 19 درجة، في طرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية، مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة.

الأربعاء:

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الطقس تدريجيا إلى غائم حيث تهطل الأمطار بشكل متفرق مساء مع رياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كلم/س شمال البلاد، وحدوث برق ورعد وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الخميس:

غائم مع تدن ملحوظ بدرجات الحرارة وهطول أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى 70 كم/س بخاصة شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر لحدود المترين. تتساقط الثلوج فتلامس ارتفاع 1500 متر وما دون ذلك شمال البلاد، نشهد انفراجات خلال الليل. (تحذير من سلوك الطرق الجبلية).

الجمعة:

غائم إجمالا مع أمطار متفرقة غزيرة صباحا شمال البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال النهار فتتساقط الثلوج بدءا من 1300 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها فجر يوم السبت مع اشتداد تأثير المنخفض الجوي "آدم" فتتساقط الثلوج في المناطق الداخلية وعلى المرتفعات التي تعلو عن 800 متر.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 11 درجة، في الداخل من 3 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60 %.

-حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,19

-ساعة غروب الشمس: 17,25