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مواقع التّواصل تداولت فيديوهات توثّق قيامه بعمليّات سرقة.. هذا ما حلّ به!

18
FEBRUARY
2025
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخصٍ مجهول بعمليّات سرقة من داخل المتاجر في منطقتي طرابلس وعكار، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي فيديوهات توثّق قيامه بتلك العمليّات.

على الأثر، باشرت القطعات المختصّة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت هذه الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى:

  • ز. ز. (من مواليد عام 2008، سوري)

بتاريخ 7-2-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، كمنت له إحدى دوريّات الشّعبة وأوقفته في بلدة تلمعيان – عكار.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليّات السّرقة من داخل المحال التجارية في منطقتي طرابلس وعكار.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

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