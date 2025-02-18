"التيار" رداً على "إسقاطات" mtv: فارغة من الدقة والمعلومات الصحيحة

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رد التيار الوطني الحر عبر حسابه الرسمي على "إكس" على ما جاء في مقال نُشر في موقع mtv، وجاء في الرد:

كلما كانت جعبة بعض الإعلام فارغة من الدقة والمعلومات الصحيحة، كلما لجأ إلى شماعة التيار الوطني الحر ليعلّق عليها فراغه وعدم جديته.

فموقع mtv يصرّ على إسقاط تهم وفرضيات على "التيار"، لمحاولة الإيقاع بينه وبين رئيس الجمهورية. إذ لا حملة من "التيار" على الرئيس، ولا تحالفَ مع حزب الله.

ومن المعلوم أنه عندما يتخذ "التيار" موقفاً من أي موقع أو قوة سياسية يجاهر به على رؤوس الأشهاد، تحالفاً كان أم خصومة، ولا يخجل به ويتلطى وراء أوهام أو كتاباتٍ خاوية.