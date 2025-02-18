الخارجيتان اللبنانية والإيرانية: عدم السماح بتدخّل فريق ثالث في العلاقات بين إيران ولبنان

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

على صعيد أزمة الطائرة الايرانية، فتنصبّ الاتصالات لاحتوائها، وبرز في هذا السياق ما اعلنته وزارة الخارجية الإيرانية من انّ وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أجرى «محادثات جيّدة» مع نظيره اللبناني جو رجي بشأن أزمة الرحلات الجوية بين البلدين.

ولفتت إلى انّ محادثات عراقجي مع نظيره اللبناني أكّدت أهمية مواصلة التعاون وعدم السماح بتدخّل فريق ثالث في العلاقات بين إيران ولبنان. وأكّدت الوزارة أنّ «المحادثات مستمرة بين طهران وبيروت. ونأمل بأن نصل إلى حلول تخدم مصالح الشعبين».