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الأنباء الكويتية: قالت مصادر متابعة لـ «الأنباء»: «فيما شدد جميع المسؤولين على رفض أي وجود لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض اللبنانية وفقا لما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، فقد أكدوا في الوقت عينه تشدد قيام لبنان بواجباته وفقا لمندرجات الاتفاق.

في حين أشارت اللجنة الخماسية المولجة تنفيذ الاتفاق، إلى قيام الجيش اللبناني بمهمته بمهنية عالية، بالكشف على أكثر من 500 موقع عسكري، والتعاطي مع الأمر وفق الأصول بالتنسيق مع اللجنة المختصة».

وتحدثت المصادر «عن رسائل واضحة وجهت إلى الدول المعنية. وتم إبلاغ الجميع بأن استمرار الاحتلال يصعب معه إبقاء الوضع تحت السيطرة، وتاليا عدم إمكان منع العمل المسلح ضد المواقع الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية».