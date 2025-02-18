عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 شباط 2025

الأخبار: واشنطن للعرب: لا بديل من "خطة ترامب"
الحكومة مجتمعة: خضوع تام للأميركيين
الإحتلال باقٍ... ماذا بعد؟
النهار: البيان الوزاري للمرة الأولى: الدولة ولا "مقاومة"... معركة ديبلوماسية لإجلاء إسرائيل عن النقاط الخمس
الجمهورية: دفع رئاسي لورشة عمل واسعة
التزام رسمي بكامل الإنسحاب
البناء: الاحتلال ينسحب من القرى مع نهاية المهلة ويحتفظ بالتلال الخمس بموافقة أميركية / البيان الوزاري: تمسّك باحتكار السلاح لدولة تدافع وتحرّر وحوار لاستراتيجية دفاع / عون: السلاح لحوار وطنيّ… وصفا: حزب الله سيعود أقوى وتركيزنا الآن للداخل
اللواء: إعادة «قرار الحرب والسلم» إلى الدولة.. وشهر أميركي لنزع سلاح الميليشيات!
نقاشات حادة بين الوزراء الشيعة ووزراء القوات.. وتكليف رجي معالجة أزمة الطيران مع طهران
الديار: انسحاب «اسرائيلي» «مفخخ» وواشنطن تبرر بقاء الاحتلال
«ولادة» البيان الوزراي وعون يقطع الطريق على الفتنة
تمديد حظر الطيران... والخماسية «لمنع الاموال الايرانية»
l'orient le jour: La « résistance » bannie de la déclaration ministérielle
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: محمد بن سلمان: لدينا الكثير لمناقشته مع إدارة ترمب
التقى وزير الخارجية الأميركي عشية محادثات مرتقبة حول أوكرانيا
الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: سيكون الردّ من خلال موقف وطني موحد وجامع
لبنان أمام مرحلة جديدة.. وعون يتابع الاتصالات لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق