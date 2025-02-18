عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 18 شباط 2025

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الأخبار: واشنطن للعرب: لا بديل من "خطة ترامب"

الحكومة مجتمعة: خضوع تام للأميركيين

الإحتلال باقٍ... ماذا بعد؟

النهار: البيان الوزاري للمرة الأولى: الدولة ولا "مقاومة"... معركة ديبلوماسية لإجلاء إسرائيل عن النقاط الخمس

الجمهورية: دفع رئاسي لورشة عمل واسعة

التزام رسمي بكامل الإنسحاب

البناء: الاحتلال ينسحب من القرى مع نهاية المهلة ويحتفظ بالتلال الخمس بموافقة أميركية / البيان الوزاري: تمسّك باحتكار السلاح لدولة تدافع وتحرّر وحوار لاستراتيجية دفاع / عون: السلاح لحوار وطنيّ… وصفا: حزب الله سيعود أقوى وتركيزنا الآن للداخل



اللواء: إعادة «قرار الحرب والسلم» إلى الدولة.. وشهر أميركي لنزع سلاح الميليشيات!

نقاشات حادة بين الوزراء الشيعة ووزراء القوات.. وتكليف رجي معالجة أزمة الطيران مع طهران



الديار: انسحاب «اسرائيلي» «مفخخ» وواشنطن تبرر بقاء الاحتلال

«ولادة» البيان الوزراي وعون يقطع الطريق على الفتنة

تمديد حظر الطيران... والخماسية «لمنع الاموال الايرانية»

l'orient le jour: La « résistance » bannie de la déclaration ministérielle



عناوين بعض الصحف العربية





الشرق الأوسط السعودية: محمد بن سلمان: لدينا الكثير لمناقشته مع إدارة ترمب

التقى وزير الخارجية الأميركي عشية محادثات مرتقبة حول أوكرانيا

الأنباء الكويتية: رئيس الجمهورية: سيكون الردّ من خلال موقف وطني موحد وجامع

لبنان أمام مرحلة جديدة.. وعون يتابع الاتصالات لدفع إسرائيل إلى الالتزام بالاتفاق