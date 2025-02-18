أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 شباط 2025

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يعتقد خبراء إسرائيليون أن تطابق مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزرائه وسفرائه مع السقوف العالية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التمسك بهدف القضاء على حماس ونزع سلاحها وصولاً إلى الدعوة لتهجير سكان غزة يمثل ورطة لـ”إسرائيل”، لأن واشنطن لن تقدّم أي خطة عملية لتحقيق هذه الأهداف بالقوة الأميركية وسقف ما تعِد به هو تقديم الدعم بالسياسة والسلاح والمال لـ”إسرائيل” لتحقيق هذه الأهداف وهي تعلم أن قدرات “إسرائيل” محدودة على تحمل حرب مفتوحة لن تنجح بتحقيق ذلك، فتطلب الإنقاذ من واشنطن فتأتي واشنطن لتقول تعالوا نبحث عن تسوية إذن؟

كواليس

ترك كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ربط مستقبل سلاح المقاومة بالحوار الوطني بين اللبنانيين ارتياحاً لدى قيادة المقاومة بعد الكلام الأميركي الصادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو وإلى جانبه رئيس حكومة الاحتلال عن دعوة الدولة اللبنانيّة لنزع سلاح المقاومة وبعد موجة داخليّة تحريضيّة للدولة والمقصود هو رئيس الجمهوريّة لتوريطه بالمواجهة مع المقاومة تحت شعار تأييد خطاب القسم متجاهلين ما تضمّنه الخطاب من دعوة لمناقشة عامة لوضع استراتيجية للدفاع الوطني.



اللواء: أسرار

لغز

تحضِّر جهات مصرفية رسمية لخطَّة عملية، فور انطلاق البحث بإعادة الودائع، وإعادة هيكلة المصارف..



غمز

لم يتعدَّ تأخير شيكات مصرفية شهرية، بين القبض وتاريخ تحرير هذه الشيكات، في إطار «الإيواء والترميم».

همس

نجح لبنان بفرض دور لفرنسا في الجهود المتعلقة بمفاوضات وقف النار، لكن الضغط الأميركي يحول دون أي تأثير مباشر لهذا الدور.