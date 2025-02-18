living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 18 شباط 2025

18
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يعتقد خبراء إسرائيليون أن تطابق مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزرائه وسفرائه مع السقوف العالية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في التمسك بهدف القضاء على حماس ونزع سلاحها وصولاً إلى الدعوة لتهجير سكان غزة يمثل ورطة لـ”إسرائيل”، لأن واشنطن لن تقدّم أي خطة عملية لتحقيق هذه الأهداف بالقوة الأميركية وسقف ما تعِد به هو تقديم الدعم بالسياسة والسلاح والمال لـ”إسرائيل” لتحقيق هذه الأهداف وهي تعلم أن قدرات “إسرائيل” محدودة على تحمل حرب مفتوحة لن تنجح بتحقيق ذلك، فتطلب الإنقاذ من واشنطن فتأتي واشنطن لتقول تعالوا نبحث عن تسوية إذن؟

 

كواليس

ترك كلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون عن ربط مستقبل سلاح المقاومة بالحوار الوطني بين اللبنانيين ارتياحاً لدى قيادة المقاومة بعد الكلام الأميركي الصادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو وإلى جانبه رئيس حكومة الاحتلال عن دعوة الدولة اللبنانيّة لنزع سلاح المقاومة وبعد موجة داخليّة تحريضيّة للدولة والمقصود هو رئيس الجمهوريّة لتوريطه بالمواجهة مع المقاومة تحت شعار تأييد خطاب القسم متجاهلين ما تضمّنه الخطاب من دعوة لمناقشة عامة لوضع استراتيجية للدفاع الوطني.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
تحضِّر جهات مصرفية رسمية لخطَّة عملية، فور انطلاق البحث بإعادة الودائع، وإعادة هيكلة المصارف..


غمز
لم يتعدَّ تأخير شيكات مصرفية شهرية، بين القبض وتاريخ تحرير هذه الشيكات، في إطار «الإيواء والترميم».

 

همس
نجح لبنان بفرض دور لفرنسا في الجهود المتعلقة بمفاوضات وقف النار، لكن الضغط الأميركي يحول دون أي تأثير مباشر لهذا الدور.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout