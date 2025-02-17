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عطاللّه معايدًا الجنرال: كل سنة وانت معنا يا أعظم عظماء لبنان

17
FEBRUARY
2025
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كتب النائب غسان عطاللّه عبر حسابه على "أكس" معايدًا فخامة الرئيس العماد ميشال عون في عيده:

٩٠ سنة قديش مرق عليك احداث وقديش شفت ناس وقديش تغيرت امور وقديش تنقلت بين مراكز …. بقيت انت الجنرال ميشال عون يلي لا الاحداث ولا المراكز غيرتك ويلي كل الناس اخدت منك وما نقص منك شي. ٩٠ سنة وبعدك انت انت بعطاءك وصدقك ومحبتك وتواضعك ووطنيتك …. شو تعلمت منك ب٣٧ سنة مرقو كتير بسرعة بس عطيتني كتير وتعلمت منك كتير بكفي قديش علمتني حب لبنان وضحي كرمالو وانو الشرف انك ما تقبل تفرط بشبر من ارضك واهم شي قديش الوفا غالي وقديش مهم تكون ابن اصل ومش ناكر للجميل. اليوم بقلك العمر الطويل تضلك بيناتنا بصحتك ومحبتك وتضل تعطي وانا اكيد انو كتير ناس عم بقولو جواتن قديش كان معك حق وقديش كنت مختلف وقديش كانت مواقفك عظي بس لانن ضعاف مش عم يعترفو بأخطاءن بحقك وانت من يوم ما كنت ملازم عملت ضميرك ومحبتك لوطنك وما نطرت شكر من حدا انت يلي قلت يا شعب لبنان العظيم اليوم أنا بقلك كل سنة وانت معنا يا أعظم عظماء لبنان

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