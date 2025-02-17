توجيهات من بلدية بليدا الى الاهالي العائدين غدا الى منازلهم

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اعلنت بلدية بليدا في بيان الى الاهالي ، ان "موعد العودة إلى البلدة بعد اندحار العدو الصهيوني، سيكون يوم غد الثلاثاء بعد دخول فرق الجيش إليها والتموضع فيها"، وقالت: "لأجل سلامتكم يطلب منكم التقييد بالتوجيهات التالية:

1- سيتم اعتماد مسلك واحد للبلدة وذلك عبر مدخل بلدة عيترون (من أمام محطة وحيد حمد ) بعد أن يقوم الجيش اللبناني بفتح الطرقات وإزالة العبوات وإجراء مسح ميداني للأحياء والمنازل.

2- منع لمس الأجسام المشبوه والإبلاغ عنها فورا.

3- لن يسمح لغير اللبنانيين من الدخول إلى البلدة حاليا.

4- يمنع دخول بائعي الخردة تحت طائلة المسؤولية.

5- يمنع إخراج أو نقل أي أغراض من المنازل الا من خلال أصحابها وذلك بعد أخذ إذن صادر عن البلدية .

سنكون بخدمتكم في بلدتنا بليدا بعد تجهيز مكان لمتابعة الأعمال".