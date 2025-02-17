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صدر عن حزب الله البيان التالي:
يدين حزب الله الإعتداء على نصب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في منطقة الجرمق - العيشية، ويعتبر هذا الإعتداء المشبوه عملاً فتنويًا، خصوصًا في هذا التوقيت الحساس، حيث تستعد البلاد ليوم مفصلي يتمثّل في استحقاق الإنسحاب الإسرائيلي من الجنوب.
إنّ هذا السلوك المُدان يتعارض بشدّة مع القيم والمبادئ التي يؤمن بها حزب الله والتي جسّدها سيّد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، ويناقض نهجه وقناعاته.
إنّ حزب الله إذ يؤكد استنكاره لهذا العمل الذي يريد الإساءة للعلاقة مع رئيس الجمهورية، فإنه يدعو إلى تفويت الفرصة لكل المحاولات المشبوهة لزعزعة الإستقرار الداخلي.