الجيش الإسرائيلي يعلنها: "سنبقى في النقاط الخمس بجنوب لبنان!"

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنّ "الجيش سيترك أعدادا صغيرة من القوات في 5 مواقع استراتيجية في جنوب لبنان بعد 18 شباط."

وفي بيان كشف الجيش الإسرائيلي: "نستعد للبقاء لفترة طويلة في النقاط الخمس في لبنان."

وأضاف البيان عن الجيش الإسرائيلي: "سنبقى في النقاط الخمس بجنوب لبنان حتى يتضح أنه لم يعد هناك نشاط لحزب الله جنوب الليطاني."

وأكمل: "سيسمح غدًا للبنانيين بالوصول للقرى التي غادروها وهي كفركلا والعديسة والحولة وميس الجبل، وسنقيم موقعًا عسكريًا قبالة كل بلدة إسرائيلية على الحدود مع لبنان."