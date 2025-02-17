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أسماء كبيرة قيد الملاحقة؟!

17
FEBRUARY
2025
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كتب المحامي حسن بزي عبر مواقع التواصل وقال: 

"بناءً على الشكوى المقدمة من المحامين في جمعية الشعب يريد اصلاح النظام وهم حسن بزي وبيار الحداد ونجيب فرحات وميمنة علوية وطارق عزو وباسل عباس، ومن الدكتور هيثم عزو والاستاذة حنان جواد وذلك أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بموضوع سرقة ونهب الودائع وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع واستثمار الوظيفة واساءة الامانة وتهريب الاموال ، فقد ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ضد كل من :

1- رياض توفيق سلامة
2- الوزيرة ريا الحسن
3- رئيس جمعية المصارف سليم صفير
4-انطوان نبيل الصحناوي
5- جوزيف مخايل طربيه
6- سمير نقولا حنا
7- بنك عودة
8- بنك سوسيتيه جنرال
9- بنك بيروت
10- بنك الاعتماد اللبناني
11- بنك med
وذلك بجرائم استثمار الوظيفة والاثراء غير المشروع وتبييض الاموال ومخالفة قانون السرية المصرفية واساءة الامانة وتهريب الاموال، وأحالتهم جميعاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبةً توقيفهم وجاهياً أو غيابياً اذا لم يحضروا."

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