منير يونس: القاضية عون تدّعي على رياض سلامة وعدد من البنوك ورؤساء مجالسها باتهامات تهريب الأموال..

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كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس عبر حسابه على منصة إكس: "ادعت القاضية غادة عون اليوم على رياض سلامة وعدد من البنوك ورؤساء مجالس ادارات تلك البنوك باتهامات تهريب الأموال وإساءة الأمانة في استخدام اموال المودعين والاستفادة من معلومات داخلية مميزة…"

وأضاف: "والاتهامات مبنية على اساس مبلغ يزيد على ٧،٦ مليار دولار حوّله مصرف لبنان إلى تلك المصارف بين ١٧ تشرين ٢٠١٩ وآخر آذار ٢٠٢٠."

وأكمل: "من ذلك المبلغ حولت أموال إلى الخارج، وللمثال: عودة ( حوّل اكثر من مليار دولار) ، بنك ميد (٥٢٣ مليون دولار)، سوسييتيه جنرال ( ٩٣٣ مليون دولار) ، بنك بيروت (٤٦٦ مليوناً)، الاعتماد اللبناني (٨٧ مليوناً)…"

وحتم: "وطلب الادعاء رفع السرية المصرفية عن المعنيين بالدعوى وطلب توقيفهم وجاهياً أو غيابياً."