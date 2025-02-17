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إسمه "Adam".. منخفض جوي قطبي مع درجات حرارة منخفضة جدًّا، تحضّروا!

17
FEBRUARY
2025
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، التي تعود الى معدلاتها الموسمية، وانخفاض في نسبة الرطوبة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس متقلب مع هطول أمطار محلية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم غد الثلاثاء، حيث يعود للاستقرار مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.  ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيا مساء يوم الأربعاء بمنخفض جوي قطبي المنشأ اطلقت عليه مصلحة الارصاد الجوية اسم  Adam،  مصحوب بكتل هوائية شديدة البرودة تؤدي الى تدن ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر تأثيرها حتى منتصف الاسبوع المقبل.

تحذير من تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية  التي تعلو عن 1500 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط   بين 11 و 19  في بيروت  بين  8 و 19 لطرابلس ، في  زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:  

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات. يتحول الطقس تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر إلى غائم، تهطل  أمطار محلية بخاصة في المناطق الشمالية، مع احتمال حدوث برق ورعد في المناطق الجبلية والداخلية، وتنشط الرياح أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر، على ان يستقر الطقس ليلا.

الثلاثاء:  

قليل الغيوم يتحول تدريجيا بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة، التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الأربعاء:  

غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة. ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، ويتحول الطقس تدريجيا إلى غائم، تهطل أمطار متفرقة اعتبارا من مساء الأربعاء، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تصل سرعتها الى  70 كلم/س شمال البلاد. كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر.

الخميس:  

غائم مع تدن ملحوظ بدرجات الحرارة و امطار متفرقة تكون غزيرة احيانا و رياح ناشطة تصل لحدود ال75 كلم/س مع ارتفاع في موج البحر وتساقط للثلوج على ارتفاع 1500 متر و ما دون ذلك شمال البلاد.(نحذر من سلوك الطرق الجبلية).

الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب اعتبارا من بعد الظهر.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 50 و 75%.

-حال البحر: مائج (ارتفاع الموج بين 0.5 و 1.25 متر)،

حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي:  765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,22

-ساعة غروب الشمس:  17,22

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