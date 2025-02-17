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تصريحٌ إيراني بشأن تشييع السيد..!

17
FEBRUARY
2025
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في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي اليوم الاثنين، أكد على موقف بلاده الثابت من عدة قضايا إقليمية ودولية، مشيرًا إلى مشاركة إيران في مراسم تشييع امين عام حزب الله السابق الشهيد حسن نصر الله على مستوى عال، إضافة إلى الإشارة إلى قضايا سوريا والبرنامج النووي الإيراني.

في البداية، أكد بقائي أن إيران ستشارك في مراسم تشييع الشهيد نصر الله في حضور رسمي رفيع، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار دعم إيران المتواصل للمقاومة في لبنان.

وعن الموقف الإيراني من الأوضاع في سوريا، شدد بقائي على أن موقف إيران لم يتغير منذ بداية الأزمة، مؤكدًا على دعم بلاده لحق الشعب السوري في تقرير مصيره، مذكّرًا بأن إيران تواصل تقديم الدعم الكامل لحكومة دمشق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. 

وفيما يتعلق بالجانب الأمني، أشار بقائي إلى أن إيران تعمل بشكل دائم على استثمار الفرص المتاحة لتوفير أمنها الوطني، مؤكدًا أن بلاده تسعى جاهدة لتعزيز قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية.

كما أفاد المتحدث الإيراني بأن إيران تجري نقاشات واستشارات مستمرة مع روسيا، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين يتسع ليشمل مختلف الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

وفيما يخص البرنامج النووي الإيراني، كرّر بقائي التأكيد على أن برنامج بلاده النووي سلمي بالكامل، ويجري تنفيذه وفقًا للقوانين الدولية المعترف بها.

وأضاف أن إيران تواصل العمل على هذا البرنامج دون توقف، مشيرًا إلى أنه "حق إيران المشروع" في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية.

أما في ما يخص العلاقات الإيرانية مع الاتحاد الأوروبي، فقد كشف بقائي عن استمرار التواصل مع مدراء الشؤون السياسية في الترويكا الأوروبية، حيث يتم التنسيق معهم لتحديد الزمان والمكان المناسبين لعقد جولة المباحثات المقبلة مع الجانب الأوروبي حول مختلف القضايا، بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

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