مراكز التزلج والفنادق والمطاعم كانت "مفولة "خلال الويك اند

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الديار: مارينا عندس-

يشهد موسم التزلج هذا العام في لبنان، تحسنًا ملحوظًا مقارنةً بالسنوات السابقة، تحديدًا بعد انتخاب جوزاف عون رئيسًا للجمهورية وبعد تشكيل حكومةٍ جديدةٍ برئاسة نواف سلام، فتحسّن الوضع الأمني والاقتصادي ما أدى الى ارتفاع أعداد السياح والمغتربين إلى البلد.

خلال الايام الثلاثة الماضية (عيد الحب والويك اند )حيث كان المناخ مؤاتيا للتزلج قبل مجيء العاصفة الثلجية المقبلة هذا الاسبوع، شهدت مراكز التزلج ازدحاما حيث كانت الفنادق الموجودة في كفردبيان وعددها ٢٥ والمطاعم وعددها اكثر من ٨٠ مطعما والشاليهات "مفولة "بسبب مجيء حوالى ١٥ الف متزلج الى مراكز التزلج.



فكيف تأثرت هذه الرياضة الجبلية في ظلّ هذا الوضع الجيّد؟

بدأ موسم التزلج هذه العام في 3 كانون الثاني، متفوقًا على العام الماضي الذي بدأ في 3 شباط وعلى العام 2023 الذي بدا أيضًا متأخرًا ليتم افتتاح الموسم في 7 شباط.

فشهدت منتجعات التزلج اللبنانية، توافدًا كبيرًا من اللبنانيين مما ساهم في انتعاش الموسم وزيادة الإقبال على هذه الرياضة.

إلّا أنّ مسؤول السياحة في بلدية كفردبيان وليد بعينو، تمنّى لو تم افتتاح الموسم في فترة الأعياد، لكن عوامل كثيرة أفشلت ما تمنّيناه. واعتبر بعينو أنّ هذا التأخير نتج منه ارتدادات سلبية لأنّ الفترة الذهبية لهذا الموسم هي خلال فترة الأعياد، أي ابتداءً من 15 كانون الأول وتمتدّ حتى أواخر كانون الثاني، لأنّ المغتربين يكونون في لبنان. أمّا المدارس والجامعات فتكون مقفلة.

هل الحرب أثرت في الموسم؟

عن سؤال ما إذا كانت حرب غزّة أثّرت سلبًا في القطاع، أجاب: طبعًا الحرب أثرت سلبًا في قطاعنا، خصوصًا في السائح الخليجي ووجوده الخجول في لبنان خلال الفترات الماضية، والسائح الأردني والعراقي والمصري.

ولكن بالمقابل، نزح عددٌ لا بأس به من المقتدرين وميسوري الحال من منطقة الجنوب إلى مناطقنا واستأجروا الشاليهات للموسم بأكمله. لهذا السبب، الشاليهات جميعها من مستأجري أهالي الجنوب.



وأكد في حديثه لجريدة "الديار"، أنّ الموسم استرجع قوّته ونشاطه في الايام الأخيرة بسبب تراكم الثلوج على المرتفعات، مشيرًا إلى نهضة القطاع مع إعطاء فرصة الـ10 أيام للتلاميذ، تزامنًا أيضًا بعيد العشاق في 14 شباط، والحمد لله المنطقة مكتظّة بالناس.



أضف إلى ذلك، سنواجه الأسبوع المقبل ثلج جليدي قطبي، ما سيزيد من إحتمال تساقط الثلوج على المرتفعات وبالتالي ازدهارًا أكبر حتّى نهاية شهر آذار.

وأشار بعينو إلى أنّه وفي ظلّ تشكيل الحكومة الجديدة والرئاسة الجديدة، أتصوّر أنّ كفرذبيان ستنهض وسيتم أخذ إجراءات عادلة بحقّها أكن من ناحية زحمة السير، العمل على البنية التحتية والعمل على ايجاد طرق للقيام بالعديد من المواقف الخاصة وأخرى للباصات.

إرشادات من بلدية كفرذبيان

أخيرًا، توجهت بلدية كفرذبيان ببعض الإرشادات على الوافدين والزوار إلى مراكز التزلج في المزار، ومنها:

١- بالرغم من قيام البلدية ووزارة الأشغال العامة بجرف الثلج عن الطرقات ورش الملح إلا ان توخي الحذر واجب بسبب الحرارة المتدنية وتشكل طبقات جديدة من الجليد. ٢- عدم التوجه إلى المنطقة إلا بسيارات مجهزة بسلاسل معدنية أو دفع رباعي.



٣- التحلي بالصبر وعدم تجاوز السيارات الموجودة أمامكم والالتزام بتعليمات شرطة البلدية والأمن الداخلي لعدم إعاقة المرور والتسبب بزحمة سير. ٤- عدم ركن السيارات على جوانب الطرقات وإعاقة حركة المرور.

يُعتبر هذا الموسم فرصة للتّمتع بالثلوج والرياضات الشتوية في إطار طبيعي خلّاب، مما يجعله وجهة مثالية للمحترفين والهواة على حد سواء. ويؤدي قطاع التزلج دورًا مهمًا في تحفيز السياحة الداخلية وتوفير فرص اقتصادية للمجتمع المحلي ولنهضة البلد من أزماته. وأنتم، هل زرتم منتجعات سياحية في المزار والأرز وغيرهما؟