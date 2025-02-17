مصدر حكومي: هذا ما يتضمنه البيان الوزاري في شأن المقاومة والعلاقة مع سورية

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الأنباء الكويتية: من المتوقع أن تقر حكومة الرئيس نواف سلام اليوم بيانها الوزاري. ولن تواجه صعوبة في تمريره بمجلس الوزراء، من دون استبعاد اعتراض بعض الوزراء خصوصا على تغييب كلمة المقاومة عن البيان.

وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «استوحى البيان عباراته من اتفاق الطائف وخطاب القسم لرئيس الجمهورية. وتمت تعديلات على عبارات درجت البيانات الوزارية على تكرارها حول المقاومة والعلاقة مع سورية. وبدلا من عبارة المقاومة وحق اللبنانيين بتحرير أرضهم، أصبحت حق الدولة بتحرير أرضها.

كما جرى التركيز على التمسك باتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل والموقع عام 1949، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. واستبدلت فقرة العلاقة مع سورية بالعلاقة مع الدول العربية، وألا يشكل لبنان ممرا لأية إساءة إلى العمق العربي».