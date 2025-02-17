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أسرار الصحف ليوم الأثنين 17 شباط 2025

17
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
تلقى التبرير الذي قدّمه رئيس الحكومة نواف سلام لحظر هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الشهيد رفيق الحريري في بيروت انتقادات شملت مؤيدين ومعارضين، لأن شركات الطيران الإيرانية تنقل ركاباً من عواصم عديدة في العالم وإليها، تطبق أعلى معايير السلامة ويسعى مطار بيروت لبلوغ مرتبتها مثل مطارات دبي وأنقرة واسطنبول وجدّة التي أقلعت منها أمس طائرات إيرانية والعلاقات بين دول مثل تركيا والإمارات والسعودية مع الاتحاد الأوروبي أوثق من علاقة لبنان وأعمق. ولاقى كلام سلام انتقادات قانونية ودستورية، حيث تبرير القرار بالاستناد إلى اتفاقيات دولية يستدعي أن تكون هذه الاتفاقيات حديثة، لأن الاتفاقيات السابقة لا تلحظ شيئاً شبيهاً والاتفاقيات الحديثة يجب أن تحوز على مصادقة مجلس النواب وان تكون الحكومة قد نالت ثقة مجلس النواب وأن تكون الوزارات المعنية على علم بالاتفاقيات، وكل ذلك غير متوفر ما يسقط كل نظرية الاتفاقيات والمعايير.

 

كواليس
توقفت مصادر دبلوماسية أمام تغيّر لهجة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو نحو لبنان وغزة لجهة تغليب الحديث عن نزع سلاح المقاومة على الاتفاقات التي وقّعها ولا تنص على ذلك. وربطت بين هذا التحوّل وزيارة وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو والتوافق الذي تمّ بين واشنطن وتل أبيب على استخدام التهديد الإسرائيلي مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستنهاض مناخ عربي ولبناني وفلسطيني يحاصر قوى المقاومة ويضغط عليها باعتبار وجودها مصدراً لمخاطر العودة للحرب، ويطلب منها بالتنحّي جانباً عن المشهد دون أن يملك أي ضمانات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تقول التجربة إنها تتصاعد كلما تراجعت مصادر القوة في مواجهتها. ولعل مثال سورية ماثل أمام الجميع حيث نالت “إسرائيل” كل ما تطلب، لكنها لم تسالم الحكم الجديد بل وسّعت دائرة نشاطها العسكري.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
لم تتعامل قيادة حزب الله بجدِّية بما نُقِلَ لكبار المسؤولين اللبنانيين من تهديدات إسرائيلية وأميركية بتعطيل مطار الرئيس رفيق الحريري، في حال إستمرت الرحلات الإيرانية بنقل أموالٍ مليونية للحزب!


غم
كادت تحصل إحتكاكات مباشرة بين المشاغبين في منطقة المطار ومسؤولين من حركة أمل كلَّفهم الرئيس برِّي بلملمة الوضع بعد الإعتداء على سيارات اليونيفيل ووقوع إصابات بين عناصرها!


همس
إعتبر سفير دولة أوروبية مشارِكة في قوات اليونيفيل أن التدابير الأمنية والقضائية التي سيتخذها بحق المعتدين على قافلة القوات الدولية على طريق المطار ستشكل إختباراً لقدرة العهد الجديد على فرض سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية!

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