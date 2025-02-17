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عناوين الصحف ليوم الأثنين 17 شباط 2025

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الأخبار: اللعب في زمن ترامب

 

 

 

 

النهار: ساعات حاسمة تقرّر مصير الانسحاب من الجنوب... المواجهة بين الدولة و"حزب الله" عالقة "على زغل"

 

 

 

 

اللواء: غداً انسحاب كامل للإحتلال من الجنوب أم بقاء في النقاط الخمس؟
لبنان يتجاوز قطوع المطار.. ومعالجة الطيران الإيراني بين الجهات الرسمية في بيروت وطهران

 

 

 

البناء: الوفود الروسية والأميركية إلى السعودية وقريباً ترامب وبوتين لمفاوضات أوكرانيا / بعد نجاح غزة بفرض إرادتها يوم السبت… تفاهم أميركي إسرائيلي على العرقلة / قاسم: • الطائرة الإيرانية مُنعت بطلب إسرائيلي • على الاحتلال الانسحاب الكامل غداً

 

 

 

الجمهورية: إقرار البيان الوزاري اليوم
أزمة الطائرة إلى معالجة هادئة

 

 

 

الديار: استنفار لبناني رسمي عشية موعد الانسحاب «الإسرائيلي»
مجلس الوزراء يقر بيانه الوزاري اليوم والثقة خلال أيام
قاسم: ندعو لأوسع مشاركة في التشييع العظيم ونطالب الحكومة بموقف سيادي بملف الطيران الايراني

 

 

 


l'orient le jour: Avion iranien : Kassem appelle le gouvernement à revenir sur sa décision, mais joue l'apaisement

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: إسرائيل لبحث المرحلة الثانية من «وقف النار»... ونتنياهو يرسل مفاوضين إلى القاهرة

 

 

 

الأنباء الكويتية: البيان الوزاري مستوحى من «الطائف» و«خطاب القسم» وتوقعات بإقراره اليوم.. والاحتلال يستهدف العائدين إلى «حولا» ودعوات لتحرك «العودة 4» غداً
الاحتجاجات «غب الطلب».. والسلطة تتعاطى برويّة وصبر مغلَّفين بالحزم

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