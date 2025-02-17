الشرق الأوسط السعودية: الجيش اللبناني: تدخلنا بعد إصابة 23 عنصراً

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الشرق الأوسط السعودية: بيروت: كارولين عاكوم-

أعلن الجيش اللبناني أن تدخله لفض الاعتصام على طريق مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت جاء بعد إصابة 23 عنصراً بينهم 3 ضباط.

وكانت السلطات اللبنانية قد منعت طائرتين كان مقرراً أن تقلعا، الخميس والجمعة، من طهران، من التوجه إلى بيروت، بعد تحذير أميركي بأن إسرائيل «سوف تستهدف» المطار في حال هبوطهما، إلا أن «حزب الله» طالب الحكومة بـ«التراجع عن قرارها»، ونفَّذ مناصروه اعتصاماً على الطريق واعتدوا على آلية لـ«يونيفيل»، فتدخل الجيش.

وقال الجيش في بيان إن «عدداً من المحتجين عمد إلى قطع الطريق والتعرض لعناصر الوحدات العسكرية (...) مما أدى إلى إصابة 23 عسكرياً، بينهم 3 ضباط، بجروح مختلفة، مما اضطر هذه الوحدات إلى التدخل».

وأعربت السعودية، في بيان، عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذها لبنان لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على «يونيفيل».



