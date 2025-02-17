هل ستبقي "إسرائيل" إحتلالها في الجنوب؟

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بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

حضرالوضع في لبنان في المؤتمر الصحفي بين بنيامين نتنياهو (رئيس الحكومة الاسرائيلة) ووزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو، لجهة الانسحاب الاسرائيلي من لبنان في م وعده غداص الثلثاء (18 شباط) الجاري.



وطالب نتنياهو بتفكيك حزب الله، فإذا لم تفعل الدولة اللبنانية فاسرائيل ستتولى هذه المهمة.



وكشفت صحيفة «اسرائيل هيوم» ان الجيش الاسرائيلي يستعد للانسحاب الكامل من جنوب لبنان خلال يومين.



وقالت مصادر امنية للصحيفة الاسرائيلية: لم نتلقَّ تعليمات من القيادة السياسية بشأن البقاء في اي نقطة في جنوب لبنان، مضيفة: ننتظر توجيهات القيادة السياسية بشأن الانسحاب من لبنان أو تمديد البقاء.



