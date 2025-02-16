نتنياهو يهدد اللبنانيين: عملكم تفكيك الحزب... والا!

A + A -

اشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الى أنني "أدعم مع وزير الدفاع تعيين إيال زمير رئيسا لهيئة الأركان لأن لديه توجها هجوميا"، معتبرا أنه "علينا تحقيق النصر المطلق ولكن من الواضح أننا أمام انتصارات لم نحلم بها من قبل".

ورأى أن "رئيس هيئة الأركان الجديد إيال زامير ملتزم تجاه الدولة والجيش ولديه توجه هجومي"، معتبرا "أننا على أعتاب تغيير تاريخي لضمان مستقبل دولة إسرائيل".

وأمل أن "نحقق إنجازات كبيرة لن تغير وضع إسرائيل فحسب بل وجه الشرق الأوسط برمته". واكد انه "لدينا استراتيجية مشتركة بشأن موعد وكيفية فتح أبواب الجحيم إذا لم يتم إطلاق جميع مختطفينا".

واضاف "قلنا للبنانيين إن عملكم الآن هو تفكيك حزب الله وإن لم يقوموا بذلك سنفعل نحن".