اتصال بين سلام ووزير الخارجية المصرية... هذا ما جاء فيه!

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تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء نواف سلام، ووفق بيان للخارجية المصرية، "أعاد الوزير عبد العاطي تقديم التهنئة لرئيس الوزراء اللبناني على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وأعرب عن التمنيات بالتوفيق للحكومة الجديدة في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني الشقيق".



وأعرب عبد العاطي عن "دعم مصر الكامل للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من إيمان مصر الراسخ بالدولة الوطنية ومؤسساتها وأهمية تمكينها ودعمها للاضطلاع بدورها، وشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان".



وتطرق الاتصال إلى "تطورات تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المنقوص من جنوب لبنان وأهمية الالتزام بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بكافة صورها. وأكد أن مصر ستواصل اتصالاتها مع كافة الأطراف المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق".