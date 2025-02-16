علي حسن خليل: وجود مواقع للقوات الاسرائيلية فوق أرضنا امر لن نقبل به

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اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل ان "وجود مواقع لقوات الاحتلال الاسرائيلي فوق أرضنا وفي اي منطقة لبنانية في الجنوب سواء في تلة الحمامص أو غيرها امر لن نقبل به، وهو يمثل إستمرار للاحتلال الاسرائيلي وأن الشعب الذي قدم آلاف الشهداء لن يقبل أن تخرق سيادته او أن تحتل أرضه او يدنس المحتل الاسرائيلي ذرة من ترابه الوطني، هذه رسالة للجميع للدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار وايضا برسم الدولة التي التزمت بتحرير الارض من الاحتلال الاسرائيلي والدفاع عن السيادة وردع العدوان".