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اليكم جديد موضوع الطائرة الايرانية... هذا ما طلبه لبنان!

16
FEBRUARY
2025
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اعلن رئيس منظمة الطيران المدني الايرانية "حسين بور فرزانه"، انه في ضوء القضايا الامنية التي تسود مطار بيروت حاليا، فقد تم الغاء جميع الرحلات الى لبنان، حتى الثامن عشر من شباط الجاري كحد ادنى.

وفي تصريح للصحفيين اليوم الاحد، علّق بورفرزانة على خبر التهديد الإسرائيلي باستهداف الطائرات الايرانية المتجهة الى لبنان، قائلا: "انني لم اسمع كلمة التهديد، ولكن في ضوء ما دار خطيا بين منظمة الطيران المدني الايرانية ولبنان، فقد طلب الجانب اللبناني منّا، انه نظرا للظروف الامنية الخاصة في بيروت والغاء جميع الرحلات الخارجية، تعليق الرحلات الايرانية المتجهة الى هذا البلد حتى الـ 18 من شهر شباط الجاري، وعليه سوف تتوقف عمليات نقل الركاب الإيرانيين في غضون هذه الفترة".

واكد المسؤول بوزارة الطرق، بان "منظمة الطيران المدني الايرانية ستتابع هذا الامر يوميا، وأردف قائلًا: "سنقوم بحل هذه المشكلة قطعا".

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