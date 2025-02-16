living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد اقصائهم من عملية التشكيل... هل يعطي الاعتدال ثقته للحكومة؟

16
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استنكر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، خلال استقبالاته في مكتبه في عكار، المشاهد التي سُجّلت في الأيام الأخيرة على طريق المطار، معتبرًا أن "ثمّة من يصرّ على إعادتنا إلى الأيام السوداء كلما فتح اللبنانيون صفحة جديدة وكلما أطلّت بشائر إيجابية".

ورأى أن "المشهد كان مضرًا بسمعة لبنان وأثّر سلبًا على قرار عدد من الاشقاء العرب الذين كانوا يعتزمون زيارة لبنان"، مطالبًا الدولة ب"الحزم لضبط الوضع الأمني". 

وأكد أنه "لا بدّ من الاستفادة من الدعمين الدولي والعربيّ لا سيّما المملكة العربيّة السعوديّة لناحية استقرار لبنان والحفاظ على أمنه وأمانه ومؤسّساته".

وعن تشغيل مطار القليعات، قال: "هذا المطار ضرورة وحق لمنطقتنا بغض النظر عن التطورات الأخيرة، ومطلبنا بتشغيله نابع من هذا الحق. لكن هذا المطلب لا يلغي تمسّكنا بضرورة الحفاظ على مطار رفيق الحريري الدولي وضبط محيطه وتحريره من أي قبضة تستغلّه لمآرب سياسية لايصال رسالة الى هنا او هناك، فالمطار يجب أن يبقى محيّدًا عن أي تجاذبات أو صراعات".

وختم البعريني مؤكدا "اننا بانتظار البيان الوزاري الذي نأمل أن تتطرّق الحكومة فيه إلى قانون العفو العام بشكل منصف، ونعوّل على حكمة الرّئيس بري لناحية استيعاب الأمر والسير به، تمامًا كما اعتدناه راعيًا في حفظ أمن لبنان وسلامته".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout