بعد الحديث عن مطار القليعات... معلوف: نطالب بتشغيل مطار رياق الجوّي وسكة الحديد في البقاع!

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كتب النائب السابق سيزار معلوف عبر حسابه على منصة "اكس":

بما أنّ التوجه نحو اعتماد مطار القليعات كأولوية في المرحلة المقبلة، نطالب بتشغيل مطار رياق الجوّي، وسكة الحديد في البقاع، لعدة اعتبارات:

- يشكّل البقاع 40% من مساحة لبنان.

- يخدم مطار رياق اهالي البقاع من الهرمل شرقاً إلى حاصبيا جنوباً.

- يحلّ المطار والقطار معضلة عدم قدرة المواطنين على سلوك الطرق نحو بيروت بسبب تساقط الثلوج والجليد في فصل الشتاء.

- يعزّز مطار رياق من فرص عمل الشباب في البقاع، ويساهم في تنمية مناطق الأطراف، ويخفف من هجرة الشباب. لا يجوز ان يبقى البقاع في آخر اهتمامات الحكومات، ولا بدّ من فرض مطالب اهالي البقاع اولوية في جدول اعمال اي حكومة. وللحديث تتمة.