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في لقاء لهيئة قضاء زحلة في "التيار" مع المقيمين خارج القضاء سليم عون والخوري: ثابتون في وجه محاولات الإلغاء والإقصاء

16
FEBRUARY
2025
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أقامت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لقاءً في مقرّ عام التيار في ميرنا الشالوحي، جمع المقيمين خارج القضاء مع هيئة القضاء ومنسقي الهيئات المحلية، بمشاركة النائب سليم عون ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري وحضور مسؤولي لجان مركزية ومن مكتب نائبة الرئيس للشؤون السياسية وهيئة القضاء وأعضاء من مجلس القضاء، وحشد من المناصرين والتياريين.

وقد رحّب النائب سليم عون بالتواصل والتعاون بين هيئة القضاء والمقيمين خارجه وأملَ في لقاءات أخرى.
وشدّد عون على قوة التيار وثباته في وجه محاولات الإقصاء، وأن التيار اليوم متحرر أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى الإزدواجية في معايير تأليف الحكومة.

واشار عون إلى أن ما حصل في الملف الحكومي مخالف للطائف الذي أكد أهمية التمثيل السياسي في مجلس الوزراء الذي بات مصدر السلطة التنفيذية.

ولفت الى الواقع الخطر في ظل التحولات الدولية والإقليمية، ومع مخاطرة التوطين في لبنان في ظل ما تتعرض له مصر والأردن من ضغوطات.

وشدّد عون على ضرورة التعاون والاستعداد لإتمام الاستحقاقات القريبة، الانتخابات البلدية والنيابية.
كما تناول الأوضاع الراهنة مستنكرًا تسكير الطرقات، ونبّه لخطورة هذه المرحلة.

وبدوره أثنى نائب رئيس التيار غسان الخوري على هذا النشاط الناجح، مؤكداً أنّه ومع صعوبة هذه المرحلة يستطيع التيار النهوض من جديد بالرغم من محاولات الإلغاء والإقصاء. وحثّ الحاضرين على العمل الكثيف، مع اقتراب الانتخابات البلدية والنيابية، وتمنى التعاون البناء بين هيئة القضاء ومنسقي الهيئات المحلية والمقيمين خارج القضاء لإنجاح هذه الانتخابات.

وفي الختام كان هناك حوار بين الحضور وكل من عون وخوري

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