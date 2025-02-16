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وصول وزير الداخلية الى تونس

16
FEBRUARY
2025
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وصل وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجّار، إلى تونس، للمشاركة في الدورة ٤٢ لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي ينعقد اليوم الأحد.

وكان في استقباله، وزير الداخلية التونسي خالد النوري، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية عبدالمجيد بن عبدالله البنيان وسفير لبنان لدى تونس طوني فرنجية.

هذا وسيلقي الوزير الحجّار كلمة لبنان خلال انعقاد المجلس، على أن يجري محادثات مشتركة مع نظرائه العرب، للبحث في سبل تعزيز التنسيق الأمني والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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