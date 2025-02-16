طرابلسي: تكتل لبنان القوي سيشارك في جلسة الثقة

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أكد النّائب ادكار طرابلسي ان "التّيار الوطني الحرّ" يقف الى جانب العهد الجديد، ويتمنى له وللّبنانيين كلّ الخير، على عكس ما يشاع، ودعا الحكومة الى التّأهب للسيناريوهات كافة، لأنّها امام اختبارات عدّة فيما الاحداث تتسارع على الأرض.

وإذ شدّد على أهمية تحصين السّاحة الدّاخلية، طالب ب"مقاربة الوضع الأمني بالسياسة، ورفض وضع شروط على لبنان في ما يخص استقبال الطائرات وشركات الطيران، وقال: "ان هذا مؤشر على أن لبنان فاقد للسيادة".

وبالحديث عن البيان الوزاري المرتقب، أكّد طرابلسي ان تكتل لبنان القوي سيشارك في جلسة الثقة، الا ان موقفه لم يحسم بعد لناحية إعطاء الحكومة الثّقة او حجبها عنها، وهو بانتظار مضمون البيان ليبني على الشيء مقتضاه بعد الانتقال الى المعارضة الإيجابية والبناءة.