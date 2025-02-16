عناوين الصحف ليوم الأحد 16 شباط 2025

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الديار: المنطقة ولبنان على فوهة بركان... وأزمة الطائرة الإيرانيّة تتفاعل

ما الهدف من شيطنة الجمهور الشيعي؟ والجنوبيّون لن يوقفوا تحرّكاتهم

النهار: الحكومة والجيش يتشددان حيال "تنمر" الحزب... إسرائيل تعاود الاغتيالات ضد القادة الميدانيين



الشرق الأوسط السعودية: مصر تتحدث عن عدم رغبة «حماس» في «إدارة غزة»

اتصالات لتشكيل «لجنة مؤقتة للإغاثة والإعمار بالقطاع»



الأنباء الكويتية: «الثنائي» يخشى تأخير البدء بإعمار القرى والبلدات المدمرة في الجنوب.. و سلام: حرية التعبير لاعلاقة لها بما يحصل

رسائل الشارع تُقابَل برفض واسع.. والرئيس عون: المعتدون سيُعاقَبون