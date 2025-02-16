النهار: وفيق صفا: حزب الله يحافظ على علاقة جيدة مع القوات الدولية والتنسيق بينهما كامل

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بعض ما جاء في مانشيت النهار:

إثر منع طائرة الركاب اللبنانيين الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، ومن تداعيات هذا الأمر



نفذ اعتصام دعا إليه "حزب الله" في الساعات الفائتة على طريق المطار القديمة عند جادة الإمام الخميني- جسر الكوكودي وانتشر الجيش اللبناني بكثافة عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي، تحسبًا لأي تطورات أمنية.

وصودف مرور دورية وحافلة لـ"اليونيفيل" برفقة آلية للشرطة العسكرية في الجيش اللبناني بالتزامن مع الاعتصام. وقد حاول عدد من المحتجين اعتراض طريق الدورية، فيما عمل عناصر مخابرات الجيش على تأمين مرور الدورية باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي وتفرقة المتظاهرين.

في محاولة احتوائية للتداعيات السلبية التي اثارها انصار الحزب قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا أنّ الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل على طريق المطار "أمر غير مقبول"، مشددًا على أن "حزب الله" يحافظ على علاقة جيدة مع القوات الدولية والتنسيق بينهما كامل، كما أنه يحترم القرار 1701. وأوضح صفا "أنّ هناك فرقاً بين اعتصام سلمي نعبر فيه عن رأينا ضد قرار منع الطائرة الإيرانية وبين ما حصل من اعتداء على اليونيفيل".

وأضاف: "نقول للسلطة وللجيش اللبناني أنظروا إلى وضع الناس ولا تضغطوا عليهم أكثر".

أما في ما يتعلق بملف الانسحاب الإسرائيلي من القرى الحدودية، أكّد صفا أن هذا الموضوع "متروك للدولة وكيفية التعامل مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وفي ضوء نتائج الاتصالات وما ستقوم به اللجنة يحدد "حزب الله" موقفه على لسان أمينه العام في تشييع شهيد الأمة".