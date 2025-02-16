living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النهار: وفيق صفا: حزب الله يحافظ على علاقة جيدة مع القوات الدولية والتنسيق بينهما كامل

16
FEBRUARY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت النهار:

إثر منع طائرة الركاب اللبنانيين الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت، ومن تداعيات هذا الأمر


نفذ اعتصام دعا إليه "حزب الله" في الساعات الفائتة على طريق المطار القديمة عند جادة الإمام الخميني- جسر الكوكودي وانتشر الجيش اللبناني بكثافة عند مدخل مطار رفيق الحريري الدولي، تحسبًا لأي تطورات أمنية.

 

وصودف مرور دورية وحافلة لـ"اليونيفيل" برفقة آلية للشرطة العسكرية في الجيش اللبناني بالتزامن مع الاعتصام. وقد حاول عدد من المحتجين اعتراض طريق الدورية، فيما عمل عناصر مخابرات الجيش على تأمين مرور الدورية باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي وتفرقة المتظاهرين.

 

في محاولة احتوائية للتداعيات السلبية التي اثارها انصار الحزب قال مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا أنّ الاعتداء الذي تعرضت له قوات اليونيفيل على طريق المطار "أمر غير مقبول"، مشددًا على أن "حزب الله" يحافظ على علاقة جيدة مع القوات الدولية والتنسيق بينهما كامل، كما أنه يحترم القرار 1701. وأوضح صفا "أنّ هناك فرقاً بين اعتصام سلمي نعبر فيه عن رأينا ضد قرار منع الطائرة الإيرانية وبين ما حصل من اعتداء على اليونيفيل".

 

وأضاف: "نقول للسلطة وللجيش اللبناني أنظروا إلى وضع الناس ولا تضغطوا عليهم أكثر".

 

أما في ما يتعلق بملف الانسحاب الإسرائيلي من القرى الحدودية، أكّد صفا أن هذا الموضوع "متروك للدولة وكيفية التعامل مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار، وفي ضوء نتائج الاتصالات وما ستقوم به اللجنة يحدد "حزب الله" موقفه على لسان أمينه العام في تشييع شهيد الأمة".

النهار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout