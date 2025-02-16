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ماذا عن الإنسحاب الإسرائيلي؟

16
FEBRUARY
2025
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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

تقول مصادر متابعة: "من يعتقد من اللبنانيين ان أهالي الجنوب سيرضخون لوجود الجيش «الاسرائيلي» في النقاط الخمس من دون مقاومة، هم مخطئون وواهمون، والاهالي لن يوقفوا انتفاضاتهم الشعبية اليومية ضد الاحتلال".

 

وسألت المصادر: "من يستطيع التحكم بمسار الامور في الجنوب بعد اشهر؟ ومن يمنع عودة عمليات المقاومة اذا واصلت «اسرائيل» اعتداءاتها؟ فبقاء الاحتلال يعني بقاء التهجير، وتعطيل حركة العمران، ومنع الحياة في شريط عازل يمتد مسافة 3 كيلومترات، وهذا سينعكس على كل لبنان".

 

وكلام الرئيس بري للعدو «الأيام بيننا» في حال عدم انسحابه، اكبر دليل عما ينتظره لبنان، وبشكل اوضح، فان بقاء «اسرائيل» في الجنوب ينسف كل الكلام على مرحلة جديدة وعهد جديد، فبقاء الاحتلال معناه، ربط لبنان بمشاكل المنطقة، وما يخطط له نتنياهو وترامب، وعلى لبنان الانتظار حتى انقشاع صورة المنطقة.

 

ويبقى السؤال : كيف سيتعاطى لبنان مع الضغوط «الاسرائيلية»؟ كيف سيتصرف؟ والمندوبة الاميركية مورغان اورتاغوس ستبلغ لبنان الأحد الموافقة الاميركية على بقاء «اسرائيل» في النقاط الخمس. في حين تؤكد المصادر، ان "اورتاغورس لم تتحدث عن أي انتشار اميركي او دولي في النقاط الخمس، بل عن بقاء «اسرائيل» فيها، وسط تشكيك بقدرة الجيش على بسط سيطرته والانتشار في الجنوب، وعقدت لهذه الغاية اجتماعات فنية للجنة اتفاق وقف النار في رأس الناقورة، للتنسيق على الأرض قبل 18 شباط، ورفضت «اسرائيل» مقترحا فرنسيا لنشر قوات فرنسية في المواقع الخمسة، التي ترفض «اسرائيل» الانسحاب منها، فيما جرى تخطيط لاكمال نقل كل القرى الى سيطرة الجيش اللبناني قبل 18 شباط".


الديار
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