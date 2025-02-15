A + A -

الرئيس عون استقبل الرئيس سلام الذي ابلغه انجاز البيان الوزاري

وجلسة لمجلس الوزراء الاثنين لدرسه واقراره

-----

الرئيس سلام: حرية التعبير مصانة ومقدسة ولكن قطع الطرق والاعتداء على الأملاك غير مقبول نهائياً

ولضرورة التشدد في محاكمة كل من اساء للامن

-----

رئيس الحكومة: عرضنا إعادة اللبنانيين من طهران عبر الميدل ايست او على نفقة الدولة اللبنانية

ولبنان ملتزم الاتفاق مع السوق الأوروبية بالنسبة الى العقوبات على شركات الطيران الإيرانية

-----

الرئيس سلام: الاعتداء على اليونيفيل جريمة بحق لبنان

ونحشد دعماً دبلوماسياً وسياسياً لانسحاب إسرائيل في 18 شباط

-----

السيناتور الأميركي بلومنتال في قصر بعبدا لتأكيد دعم بلاده

ومواصلة تحركها لتحقيق مطلب الرئيس عون ولبنان بانسحاب إسرائيل في 18 شباط الحالي



استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وعرض معه المراحل التي قطعتها الجنة الوزارية لانجاز البيان الوزاري، والاحداث على الساحة اللبنانية في ما يتعلق بما شهده طريق المطار بالأمس، او لناحية الاتصالات الجارية للتشديد على الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التي احتلها اخيراً في الجنوب في 18 شباط الحالي.

تصريح الرئيس سلام

بعد اللقاء، تحدث الرئيس سلام فقال:

"التقيت فخامة الرئيس وابلغته أننا انجزنا البيان الوزاري للحكومة، وسنعقد اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الاثنين المقبل لاقراره. الموضوع الثاني الذي تم بحثه خلال اللقاء، كان محوره الاحداث التي تابعها الجميع امس، وموقف الحكومة والدولة واضح لجهة ان حرية التعبير هي مسألة مقدسة في الدستور والمواثيق الدولية والقوانين. ولكن حرية التعبير امر، والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وقطع الطرق امر آخر، وهو امر غير مقبول نهائياً. يمكن التعبير عن الرأي كتابة او بالتظاهر السلمي او بأشكال أخرى سلمية، ولكن ليس وفق الطريقة التي حصلت بالأمس وأول من امس، ان لجهة قطع الطرق او الاعتداء على "اليونيفيل"، لانه بعيد عن التعبير عن الرأي السلمي وهو امر مدان جداً. كما بحثت مع فخامة الرئيس، ضرورة التشدد في تطبيق القانون ومحاكمة كل من اساء للامن في اليومين الماضيين، وهي مسألة لا تهاون فيها مطلقاً.

وجرى ايضاً خلال اللقاء، طرح موضوع الانسحاب الإسرائيلي، وسنستمر في حشد كل الدعم الدبلوماسي والسياسي الذي يمكن للبنان القيام به لانجاز هذا الاستحقاق الاساسي."

سئل: هل الاحداث التي شهدناها تؤثر سلباً او ايجاباً على موعد 18 شباط؟ وهل فشلت اتصالاتكم مع فرنسا ليكون الحل عبر "اليونيفيل"؟

أجاب: اذا اعتقد احد ان الاعتداء على "اليونيفيل" بالشكل الذي حصل، من شأنه المساعدة على انجاز الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط، يكون مخطئاً. ولكن هذا لا يعني اننا سنتوقف عن العمل لحشد كل الدعم الدبلوماسي والسياسي لتحقيق هذا الامر. ويجب التأكيد ان "اليونيفيل" منذ انشائها تشكل عامل استقرار في الجنوب، ونحن من طالب بها وبحاجة اليها، والاعتداء عليها هو جريمة بحق لبنان.

سئل: هل هناك من حل لفتح خط جوي بين لبنان وايران قد يكون عبر طيران الشرق الاوسط؟

أجاب: هناك مسألتان: الأولى تتعلق بسلامة المطار وسلامة الطيران المدني والمسافرين. هناك اشكالات عدة في ما يخص الرحلات بين طهران وبيروت نتيجة العقوبات الأوروبية على اكثر من شركة طيران إيرانية. ولبنان مرتبط باتفاقات مع السوق الأوروبية المشتركة، يجب عليه احترامها. اما الموضوع الثاني، فنحن على تواصل مع السلطات الإيرانية ان عبر البعثة الدبلوماسية في طهران، او عبر السفارة في بيروت، لحل مسألة أولية إعادة اللبنانيين من طهران اولاً وبأسرع وقت ممكن. وقد عرضنا ارسال طائرتين تابعتين لـ"الميدل ايست" لهذه الغاية، وفي حال لم تنجح هذه الخطوة فقد تعهد لبنان باعادتهم على نفقة الدولة عبر تركيا او غيرها.

سئل: الا يعتبر هذا الامر اعتداء على سيادة لبنان والامتثال لعدم السماح لطائرة إيرانية بالهبوط في بيروت بناء على تهديد إسرائيل؟ وماذا عن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين حالياً؟

أجاب: ان سلامة المطار هي فوق أي اعتبار، وسلامة المسافرين وامن اللبنانيين مسألة لن نتساهل فيها بأي شكل من الاشكال. اما الموضوع الثاني، فقد قلت ان حرية التعبير مصانة في الدستور والمواثيق الدولية والقوانين، اما في حال محاولة قطع الطرق او الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، فعلى القوى الأمنية ان تتصدى لاعمال الشغب هذه.



السيناتور الأميركي بلومنتال

واستقبل الرئيس عون مساء اليوم، السيناتور الأميركي عن ولاية كونكتيكت Connecticut ريتشارد بلومنتال Richard Blumenthal، ترافقه السفيرة الأميركية في بيروت ليزا جونسون.

في مستهل اللقاء، نقل السيناتور بلومنتال الى الرئيس عون، تحيات وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وتمنياته له بالتوفيق في مسؤولياته الجديدة، لافتاً الى ان الوزير روبيو ساهم في اعادة تحريك المساعدات الأميركية للجيش اللبناني بعدما كانت جمّدت قبل اشهر، مؤكداً على استمرار الدعم الأميركي للبنان في مختلف المجالات، منوّهاً بدور المجتمعات اللبنانية في ولاية كونكتيكت.

وشكر الرئيس عون زيارة السيناتور بلومنتال، والدعم الأميركي للبنان عموماً وللجيش خصوصاً. وتناول البحث الوضع في الجنوب والموقف اللبناني المتمسك بانسحاب العدو الإسرائيلي ضمن المهلة المحددة في 18 شباط الحالي، ولفت رئيس الجمهورية الى ضرورة الضغط على اسرائيل لتحقيق هذا الانسحاب. واعتبر السيناتور الأميركي ان بلاده ستواصل تحركها للتجاوب مع مطلب لبنان.