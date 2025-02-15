وزير الاشغال يكشف معطيات جديدة حول اللبنانيين العالقين في ايران...!

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أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل في بيان رسمي، استمرار الجهود المكثفة لمتابعة أوضاع المواطنين اللبنانيين العالقين في طهران، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على مدار الساعة لتسهيل حركتهم من وإلى لبنان.



وأكد البيان أن الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تبذل مساعيها لتأمين الرحلات الجوية ونقل المواطنين الراغبين في السفر إلى طهران أو العودة منها.



وفي هذا الإطار، أوضح المكتب الإعلامي أن سلطات الطيران المدني في لبنان تترقب موافقة الجهات المختصة في مطار طهران الدولي لمنح الإذن بالهبوط لرحلات شركة طيران الشرق الأوسط، التي تعتزم تسيير ثلاث رحلات إلى طهران اليوم.

وتابع البيان أن رحلات شركة طيران الشرق الأوسط التي كانت مقررة أمس لم تحصل على أذونات الهبوط في مطار طهران، مما أدى إلى تأجيلها.



وأكد البيان التزام وزارة الأشغال العامة والنقل بمواصلة التنسيق مع السلطات المختصة لضمان سلامة المسافرين وتيسير عودتهم في أسرع وقت، مشددة على حرصها في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف بأقصى سرعة.



وأكدت الوزارة أنها تعمل بكل طاقاتها لتيسير عودة اللبنانيين العالقين في طهران عبر تأمين الرحلات اللازمة في أسرع وقت.



وفي سياق متصل، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، في تصريح صحافي بعد الاجتماع الوزاري، أن لبنان لم يحصل على أذونات من إيران لتسيير رحلات للطيران اللبناني من أجل إعادة اللبنانيين العالقين في طهران. وأوضح أن الحكومة اللبنانية تبذل جهودًا حثيثة لتأمين عودة هؤلاء المواطنين في أسرع وقت ممكن.



كما أكد رسامني أن "الهاجس الأول اليوم هو أمن مطار بيروت الدولي، وقد اتخذنا قرارات لضمان تحييد المطار عن أي اعتداء أو تهديد أمني"، مشددًا على أن الحفاظ على سلامة المرفق الجوي الأساسي في البلاد يُعدّ أولوية وطنية في ظل الأوضاع الأمنية الحساسة التي تشهدها المنطقة.



وبخصوص أزمة اللبنانيين العالقين في إيران، قال رسامني إن وزارة الأشغال العامة والنقل "ستغطي كافة المصاريف اللازمة لتأمين عودتهم إلى لبنان"، مؤكدًا أن وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجّي، طلب اجتماعًا عاجلًا مع السفير الإيراني في بيروت لبحث الملف ومعالجة العراقيل التي تعيق عودة اللبنانيين من طهران.



وأضاف الوزير رسامني: "نحاول إعادة المواطنين العالقين في إيران عبر العراق".