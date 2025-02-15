معلومة "مدوية" يكشف عنها يونس: هذا ما قاله ابن رياض سلامة عن والده وعمه للمحقق!

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كتب الصحافي منير يونس عبر حسابه على منصة "اكس":

مفارقة مُضحكة مُبكية: الاتهامات في باريس لرياض والشلّة تأتي على ذكر اختلاس أموال عامة لبنانية

وفي لبنان يحاولون اللعب لإظهار الأمر كما لو انه متعلق ب"بأموال خاصة"

أظهر القضاء الفرنسي أنه أحرص على الدولة اللبنانية ومالها العام من مصرف لبنان والقضاء اللبناني؟

نيّالك يا رياض!

وكشف في تغريدة أخرى أن ندي سلامة فال للمحقق الفرنسي: انا ضحية أبي (رياض) وعمي (رجا) !

واضاف:

وُجّه الاتّهام لنجل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، ندي سلامة، ومحاميه مروان عيسى الخوري، في باريس في إطار تحقيق بشبهات تتّصل باختلاس أموال عامة لبنانية.

والاتهامات تشمل الاتفاق الجنائي بهدف ارتكاب جرائم، بينها اختلاس أموال عامة ، وخيانة الأمانة والفساد وتبييض الأموال في إطار عصابة منظمة



