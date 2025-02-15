القوات تستنكر قطع الطرقات والاعتداء على اليونيفيل...!

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استنكر حزب "القوات اللبنانية" أشدّ الاستنكار الاعتداء على "اليونيفيل" والجيش والقوى الأمنية والمواطنين أثناء مرورهم على طريق المطار، ورحِّبت بالبيانات والمواقف المندِّدة التي رفعت أي غطاء عن المخلِّين بالأمن والاستقرار، وطالبت الجهات المختصة القضائية والعسكرية ب"توقيف المعتدين وإحالتهم إلى العدالة، لأن لا استقرار من دون محاسبة، وليس أي محاسبة بل محاسبة صارمة، ومن الضروري أن يشعر المواطن بالأمن والأمان، وبأن لا أحد قادر على تهديد حياته، وأن يلمس بأنّ لبنان دخل في مرحلة وطنية جديدة، وذلك من خلال منع تكرار ما حصل أولا، وتوقيف المعتدين ومحاكمتهم ثانيًا".

وتمنت الشفاء العاجل لنائب قائد قوة " اليونيفيل " في الجنوب الجنرال النيبالي شوك بهادور داكال الذي تعرّض وموكبه للاعتداء في أثناء مروره على طريق المطار، وتؤكد وقوفها الدائم إلى جانب قوات "اليونيفيل".