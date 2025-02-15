المستقبل دان بشدة الاعتداء "المشبوه" على اليونيفيل: للضرب بيد من حديد

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صدر عن "تيار المستقبل" بيانٌ جاء فيه، "يدين تيار المستقبل بشدة الاعتداء المشبوه على قوات "اليونيفيل"، ويؤكد أنه مرفوض بكل المعايير، ويشكل تهديداً لعلاقة لبنان بالمجتمع الدولي، واعتداءً صارخاً على كل اللبنانيين الذين يقدرون لهذه القوات دورها في جنوب لبنان على مدى عقود".



وأضاف البيان، "إن ما حصل ويحصل من اعتداءات وممارسات تهدد السلم الاهلي وانطلاقة العهد الجديد هي ممارسات مستنكرة، ومن يقوم بها مدعو إلى التبصر في دعوة الرئيس سعد الحريري لكسر أي انطباع عن الاستقواء بالسلاح، والمشاركة باعادة الاعتبار لدور الدولة ومؤسساتها التي تحمي الجميع وتضمن حقوقهم".



وتابع، "إن "تيار المستقبل" يدعو الدولة بكل مؤسساتها العسكرية والأمنية إلى الحزم والضرب بيد من حديد لحماية أمن اللبنانيين واستقرارهم، وتطبيق القانون على الجميع".

وكان تعرّض موكب تابع لقوات "اليونيفيل" لعداء عنيف من قبل المحتجين على طريق المطار حيث تم حرق الآلية والتعرّض للجنود المتواجدين فيها، ومن جهتها دعت الأمم المتحدة موظفيها لتجنب سلوك طريق مطار بيروت بعد الاعتداء على موكب اليونيفيل.



وكان قطع العشرات من مؤيدي حزب الله الطرق حول مطار بيروت في وقت متأخر من الخميس، في احتجاجات استمرت إلى يوم أمس الجمعة، اعتراضًا على منع طائرة إيرانية من الهبوط قي مطار الشهيد الرئيس رفيق الحريري الدولي.