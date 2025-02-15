"على الجيش أن يضرب بيد من حديد"... نائب أمل: طابور خامس

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رأى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة في حديث لبرنامج "أحداث في حديث" عبر إذاعة "صوت كل لبنان" أن "ما حصل ليلة أمس مستنكر ودليل على أنه يجب على الجيش اللبناني أن يضرب بيد من حديد وألا يسمح لأي طابور خامس بالدخول على الخط ذلك أننا شهدنا وليومين متتاليين تصرفات غير مقبولة على طريق المطار أو حتى في أي منطقة أخرى في بيروت".

وقال: "التعرّض لليونيفيل غير مقبول وهم موجودون في لبنان للقيام بمهمة أساسية ونعوّل على دورهم وتعاونهم مع الجيش اللبناني وهم يقومون بالدور الموكل اليهم".

وأشار علامة الى أنه "قد يقدم البعض على القيام بالتصرفات التي تحصل على طريق المطار بسبب تأخر الانسحاب الاسرائيلي لكن هذه التصرفات غير منضبطة وغير مقبولة ولا اعرف من يقف وراء هذه الاعمال".

وفي ما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي من لبنان والمعلومات المتداولة عن إمكانية بقاء العدو الاسرائيلي في 5 نقاط، لفت علامة الى أن "النقاط الـ5 التي لا تريد أن تنسحب منها إسرائيل كأنها تعني تكريس وجود هذه الاخيرة لمرة ثانية في الداخل اللبناني لفترة وبالتالي كأنها تشرّع نوعًا من تدخّل لإسرائيل وفق ما تقتضيه مصلحتها بغض النظر عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه ومضمونه والدولة اللبنانية ترفض هذا الموضوع وهذا موقف رسمي عبّر عنه الجميع وتجرى اتصالات على هذا الصعيد".

وأكد أن "خرق اتفاق وقف اطلاق النار مرفوض ولبنان مصرّ على أن يتم تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل اليه والحكومة اللبنانية تبدأ في ما بعد بعملية اعادة الاعمار".

وفي الموضوع الحكومي، شدد علامة على أن كتلة "التنمية والتحرير" "ليست بوارد العرقلة بل هدفنا المساهمة في اعادة بناء الدولة ولدينا أمل كبير أن رئيس الجمهورية والحكومة الجديدة قادرون على القيام بالدور المطلوب منهم".