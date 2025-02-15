"الأمن لا يستأذن أحداً"... السيد: ماذا يمنع الجيش والأجهزة من أن تضع تلك البقعة الحسّاسة تحت المراقبة الدائمة؟

A + A -

أشار النائب جميل السيد، الى أن "طريق المطار هو طريق يشكل مصلحة عامة للبلد ولكُلّ اللبنانيين ولا يتجاوز طوله بضعة كيلومترات محدودة"، لافتاً لى أنه "منذ اكثر من سنة، أقمنا القيامة بسبب تكاثر حوادث السلب عليه واستنفرنا القوى الأمنية، فتجاوبت بالدوريات".

ورأى السيد، أنه "في الفترة الأخيرة وصولاً إلى حادثة أمس التي اصابت اليونيفيل، تكررت المشاغبات العلنية على تلك الطريق لأسباب مختلفة وجرى قطْعها تكراراً، فماذا يمنع الجيش والأجهزة من أن تضع تلك البقعة الحسّاسة تحت المراقبة الدائمة بحيث يتم التدخّل فوراً قبل أن يُقطَع الطريق ويحدث الخلل والشغب وتعطيل حركة المطار والإساءة إلى سُمعة البلد؟".

وقال "في مفهومي لممارسة الأمن أنّ الأمن لا يستأذن أحداً ولا ينتظر أوامر سياسية ليقوم بدوره البديهي، وكُلّما تأخّر في التدخّل كلما زادت الكِلفة والمفاجآت".