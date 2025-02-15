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"إنصياع وإملاءات"... نائب الحزب عن منع الطائرة الايرانية: رضوخ!

15
FEBRUARY
2025
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قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزّ الدين: "العدوّ الإسرائيلي يريد البقاء في 5 نقاط أساسيّة وإستراتيجية وهذا أمرٌ مرفوض ومدان ولا قيمة له، وإنّ الإتفاق يجب أن ينتهي من فترة الشهرين لكن العدوّ بقي رغماً عن الحكومة اللبنانيّة وإرادة الشعب اللبناني تحت عنوان ميزان القوى".  وأضاف، " كل وجود العدوّ غير شرعي وغير قانوني وهو وجود باطل لأنه قائم على الإجرام وعلى إغتصاب الأرض وعلى تشريد الشعب الفلسطيني وبالتالي هذا لا مكان له وطالما هذا العدو موجود لن تعرف المنطقة الإستقرار والهدوء على الإطلاق".  ولفت عزّ الدين إلى أنّه "بالرغم من كل التمادي من قبل العدوّ إلى أننا لن نسمع حتى الآن أيّ كلمة إدانة أو تقديم شكوى لمجلس الأمن على إختراق العدوّ للسيادة اللبنانيّة والإعتداء عليه".   وخلال الحفل التكريميّ الذي أقامه حزب الله في حسينية بلدة حاروف للشهيدين السعيدين حسين عبد الحليم حرب ومحمود محمد علي حرب، بمشاركة شخصيات وفعاليات، علماء دين، عوائل الشهداء والأهالي .  وتابع، "الإحتلال يجب أن لا يبقى لحظة واحدة في أرضنا وهذا ما سيجعل الناس والمقاومة المسلّحة من أبناء هذه القرى أن يمارسوا حقهم في الدفاع عن أرضهم التي يغتصبها هذا العدو".  أمّا بالنسبة للطائرة الإيرانية فقال: "المستغرب انّ طائرة مدنيّة تقل لبنانيين متجذرين في هذه الأرض وهم الأكثر انتماءً لهذا الوطن".  وأكمل، "نحن ننتمي لهذه الأرض بالدم وقدمنا فلذات أكبادنا فداءً للوطن وكرامته وعندما حدث التحرير وحدث الإنتصار هو لم يكن انتصاراً شيعيًّا بل كان انتصاراً وطنيًّا وانتصاراً لبنانيًّا وعربيًّا وسماحة الشهيد الأقدس آنذاك أهدى هذا الإنتصار إلى الأمّة بأسرها لذلك نحن الأكثر انتماءً لهذا الوطن".  وسأل، "على أيّ أساس تُمنع الطائرة من الهبوط؟ كرمى لمن؟ لعيون العدو أمّ رضوخاً لإرادة الخارج أو أن هناك إنصياع وإملاءات أدّت إلى ذلك".  وختم عزّ الدين بالقول: "يجب تصويب هذا الخطأ وندعو إلى معالجة هذا الأمر".  

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