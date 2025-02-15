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وزير الزراعة يكشف خسائر القطاع الزراعي جراء العدوان الاسرائيلي!

15
FEBRUARY
2025
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أكد وزير الزراعة نزار هاني، أن وزارته ستولي أولوية خاصة لمعالجة الأضرار الكبيرة التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية والغابات جنوبي لبنان.

وأوضح هاني في حديث لموقع "سكاي نيوز" أن "الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تدمير أكثر من ألفي هكتار من الأراضي الزراعية والغابات، مما يشكل تهديدًا للأمن الغذائي ويؤثر على القطاع الزراعي في البلاد".

وأضاف أن "الاعتداءات على الأراضي الزراعية في جنوب لبنان تتطلب إجراءات عاجلة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة".

 


وأشار الوزير إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع بالأرقام، قائلًا: "طالت الأضرار أكثر من ألفي هكتار، تشمل غابات السنديان والصنوبر، إضافة إلى الأراضي الزراعية التي تعرضت للدمار المباشر أو باتت غير صالحة للزراعة".

وتابع: "من بين هذه الأراضي، هناك 1200 هكتار من الغابات التي كانت تشكل ركيزة أساسية للنظام البيئي المحلي، كما أن العديد من المزارعين فقدوا القدرة على العناية بأراضيهم جراء تدمير البنية التحتية الخاصة بهم، مثل البيوت البلاستيكية والمعدات الزراعية".

وأضاف أن "عملية إعادة تأهيل القطاع الزراعي في لبنان تشمل، إلى جانب استصلاح المساحات المتضررة، إعادة بناء البنية التحتية الزراعية، بما في ذلك شبكات المياه وقنوات الري والطرقات الزراعية التي دُمرت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية".

وختم هاني قائلًا: "سيكون هذا الملف من الأولويات لضمان استدامة الزراعة وحماية الإنتاج المحلي".

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