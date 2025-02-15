"أفعال ميليشيوية"... عقل: يلي قطع الطريق بال٢٠١٩ متلو متل قاطع الطريق بال٢٠٢٥! أزعر!

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كتب عضو المكتب السياسي وديع عقل عبر حسابه على منصة "اكس":

الزعرنات الاعتداء على الناس وتخريب الأملاك العامة والخاصة هي أفعال ميليشيوية نقيض الدولة! زعرنات اليوم ببيروت... بينما سنة ال٢٠١٩ كانوا بكل لبنان من الشمال للجنوب للبقاع مروراً بإقفال اوتوستراد جبل لبنان "وتواطؤ"! وجهان لعملةٍ واحدة، زعرنات خربوا بيوت الناس. يلي قطع الطريق بال٢٠١٩ متلو متل قاطع الطريق بال٢٠٢٥! أزعر! زعران غطوا نهب أموال المودعين ودمروا الدولة! زعران ابتزاز مأجورين! نحنا خيارنا الدولة، دولة بتحمي كل الناس دون تمييز، دولة بتدافع عن المواطنين بوجه كل معتدي، دولة حرية وسيادة واستقلال.