بري يرفض بشكل قاطع بقاء إسرائيل في النقاط الخمس: الأيام بيننا وهذه مسؤولية الدولة

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة رئيس لجنة مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.

ونقل تلفزيون «الجديد» عن مصادره ان جيفرز قال أمام الرئيس بري إن القوات الإسرائيلية ستنسحب من كل القرى باستثناء النقاط الخمس المحددة وما يؤدي لها، فكان جواب الرئيس بري بالرفض القاطع، مشددا على أنه من واجب الأميركيين ضمان انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

وأضافت المعلومات أن جيفرز لم يذكر أمام بري أي حديث عن قوات متعددة الجنسيات، لكن موقفه معروف بقبول تسلمها من قبل قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب «اليونيفيل» والجيش اللبناني فقط. وقال بري للإعلاميين: إذا بقي الاحتلال فالأيام بيننا، وهذه مسؤولية الدولة اللبنانية، والجيش يقوم بواجبه كاملا في جنوب الليطاني.