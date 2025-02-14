أول تعليق لليونفيل بعد الإعتداء!

A + A -

أعلنت اليونيفيل عن تعرّض قافلة تابعة لها "لهجوم عنيف أثناء توجهها إلى مطار بيروت، حيث أُضرمت النيران في إحدى مركبات القافلة. وقد أسفر الهجوم عن إصابة نائب قائد قوات اليونيفيل المنتهية ولايته، الذي كان في طريقه إلى بلاده بعد انتهاء مهمته".



تابعت في بيان: "لقد أثار هذا الهجوم صدمتنا، فهو يعد هجوماً مريعاً على قوات حفظ السلام التي تعمل على استعادة الأمن والاستقرار في جنوب لبنان خلال فترة صعبة".



أضافت: "إن مثل هذه الهجمات ضد قوات حفظ السلام تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقد تشكل جرائم حرب. نحن نطالب السلطات اللبنانية بإجراء تحقيق شامل وفوري، والعمل على تقديم جميع المسؤولين عن هذا الهجوم إلى العدالة".



وقالت: "تستمر قوات حفظ السلام في تنفيذ مهمتها لتأمين الأمن والاستقرار في جنوب لبنان وفقاً لولايتها التي نص عليها قرار مجلس الأمن رقم 1701".