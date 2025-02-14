التيار يدين أعمال الشغب!

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يُدين التيار الوطني الحر أعمال الشغب المشبوهة على طريق المطار وفي قلب بيروت، والتي أسفرت عن إصابة أحد ضباط "اليونيفيل"، وهي أعمال مشبوهة لا يمكن تبريرها بأي شكل، مهما كانت الدوافع.



ما يجري هو اعتداء على حرية التنقل وجرّ للبلاد الى الفوضى في مرحلة تحتاج فيها إلى الأمن والاستقرار وجمع كلمة اللبنانيين في مواجهة التحديات والمخاطر الوجودية.



يُطالب التيار الجهات الأمنية بالتصدي لكل معتدٍ على الطرق والممتلكات العامة والخاصة، ويشدد على وجوب اجراء التحقيقات مع مثيري الشغب وإحالتهم على القضاء لتأخذ العدالة مجراها.