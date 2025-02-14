"ليس على حساب إلغاء الرحلات الإيرانية".. هكذا علّق السفير الإيراني في لبنان!

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نقلت وكالة "تسنيم" عن السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني تأكيده في حديث للتلفزيون الايراني أن "الجانب الايراني يرحب بإقامة رحلات للخطوط اللبنانية ولكن ليس على حساب إلغاء الرحلات الإيرانية"، مشيرا الى أنه "قد تم إلغاء تصريحين لرحلتين جويّتين كانتا تُقامان بشكل أسبوعي ومنتظم من إيران إلى بيروت من قِبَل الحكومة اللبنانية يومي الخميس والجمعة ومن بعدها قامت السفارة الايرانية في بيروت باجراء اتصالات ومتابعات اسفرت عن قيام الجهات الرسمية اللبنانية بقطع وعد بأن تتم هذه الرحلات، لكن فيما بعد تم إلغاءها ما أدى إلى توقف الركاب اللبنانيين الذين كانوا ضمن قوافل للزوار يريدون العودة الى لبنان عبر في مطار طهران".

واضاف اماني "لا بد من الإشارة إلى أن إلغاء هذه الرحلات تزامن مع تصريحات المتحدث باسم الكيان الصهيوني وادعائه بأن هاتين الطائرتين كانتا تحملان بضائع غير قانونية، وطلبت الحكومة اللبنانية استبدال الطائرة الإيرانية بأخرى؛ ونحن بالطبع نرحب بإقامة رحلات للخطوط اللبنانية، ولكن ليس على حساب إلغاء الرحلات الإيرانية". وشدد على "اننا نوافق على طلب الحكومة اللبنانية بشرط ألا تقوم الحكومة اللبنانية بوضع عوائق أمام الرحلات الإيرانية، ونحن نعمل جاهدين على إعادة إقامة رحلات الخطوط الجوية الإيرانية واللبنانية كما كانت في السابق". وفيما اوضح بأن رحلات شركة الطيران الايرانية ستتم هذا الأسبوع والأسبوع القادم، اشار بأن الغاء هذه الرحلة بين طهران و بيروت أدى إلى تفسير من قبل الشعب اللبناني ومؤيدي حزب الله بأن الحكومة اللبنانية تريد منع الإيرانيين من حضور مراسم تشييع السيد حسن نصرالله، وهذا الأمر أثار غضب الشعب اللبناني خلال الساعات الماضية، مع ذلك نأمل أن يتم حل هذه المشكلة قريبًا من خلال إجراء حكيم من الحكومة اللبنانية.